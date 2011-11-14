印度官员称该国电子产品进口额或超石油

路透孟买11月13日电（记者 Matthias Williams/Henry Foy）---印度总理高级顾问Sam Pitroda表示，印度必须投资于电子制造基地，包括芯片厂和研发园区，以满足对智能手机、笔记本电脑和其他电子产品日益增长的需求，否则电子产品进口额可能超过石油。

信息技术和服务业或帮助推动印度成为全球增长最快的主要经济体之一，但是制造业产值仅占经济总量的16%，大约相当于中国的一半，远远落後于印度设定的未来10年达到25%的目标。

“我们已经丧失了我们曾有的全部电子制造基地，”Pitroda在孟买召开的世界经济论坛间隙接受采访时说道。

“未来10-15年，如果我们不谨慎应对，电子硬件产品（进口额）可能高达4,000亿美元。”他表示，“这可能会超过石油。”

印度希望升级工业基地，以使服务业主导的经济增长模式多元化，创造更多就业机会，削减膨胀的贸易赤字。未来三年，印度贸易赤字可能增长逾一倍，这部分归因于以十亿美元计的中国产品进口。

英特尔(INTC.O)、AMDAMD.N、飞思卡尔半导体（Freescale Semiconductor）等全球芯片制造商均在印度开展设计业务。但是在印度去年购买的产品中应用的价值65.5亿美元的半导体中，几乎没有当地制造。

印度对国内制造基地的潜在需求非常大。Pitroda估计，印度人财富快速增长，需求日益强烈，每年要采购约三亿部手机。

基础设施薄弱、官僚主义盛行、税收体制复杂等问题突出，印度在加快产业增长和吸引该领域投资方面步履维艰。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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