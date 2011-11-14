IMF警告发达国家或重陷衰退

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透华盛顿11月11日电---国际货币基金组织(IMF)周五警告称,发达国家可能重陷衰退,除非决策者迅速同意提振经济增长的政策.
IMF在为法国戛纳G20峰会准备的报告中称,发达国家经济复苏"依然非常缓慢".该报告周五才发布.
"政策失灵和缺乏凝聚力导致不确定性加剧以及信心丧失,并加剧金融市场压力,"IMF称.
IMF表示,发达国家迫切需要制定可靠的中期财政计划,确定更多金融改革方案;并称在主要新兴国家,政府应允许本币加速升值.
IMF特别指出,美国、日本和一些欧元区国家如何实现财政可持续仍存在"相当大的不确定性".
"为了降低这种不确定性,这些国家需要迅速行动,制定可靠的中期整顿计划,这将帮助保持适当的短期财政政策支持经济复苏的空间,"IMF补充道.(完)
--编译 李爽;审校 徐文焰
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四表示，由于过去几个月主要大宗商品价格同样走高，因此很难说澳元“过高”；似乎暗示对澳元汇率态度相对放松。
路透柏林2月9日 - 德国自由民主党(FDP)党魁林德纳(Christian Lindner)周四向一德国电台表示，希腊应该退出欧元区，然后获得债务纾困。