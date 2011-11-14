普京称赞贝卢斯科尼 并为再竞选总统辩护

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透俄罗斯11月11日电(记者 Gleb Bryanski)---俄罗斯总理普京周五称赞即将离任的意大利总理贝卢斯科尼，并为他决定再竞选总统进行辩护。
瓦尔代俱乐部(Valdai Club)的政治学者们向普京提交了一份报告，称普京的执政方式几乎走到了尽头，不能永远持续下去。
普京对该组织表示：“当然，我们的体制并不完美。”称他知道自己与梅德韦杰夫的联合统治存在缺陷。
“但我还不知道有哪个管理体制是完美的。”
普京还嘲讽了英国的政治体制。英国首相布朗在“党内操作下，未经选举”便取代了前首相布莱尔。
普京对这些学者们说：“我们不会像他们那样，我们会进行选举。”
普京还赞扬了即将离任的意大利总理贝卢斯科尼，称他17年的统治是“一个稳定因素”。
“我与贝卢斯科尼的私交甚好。我认为他是最伟大的欧洲政治家之一。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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