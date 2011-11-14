《路透精英汇》中国“入世”10年 改革呼声迫切

路透北京/香港11月12日电（记者 韩碧如/Twinnie Siu）---中国加入世界贸易组织（WTO）已10年，中国已发展为全球第二大经济体，但外国企业和中国改革派担心，中国在开放市场方面的步伐可能停滞不前。

有批评人士认为，中国未遵守WTO义务进一步开放市场，反而将重点转向监管以保护本土大型国企。

这样的呼声近来益发迫切，因当前欧美经济阴霾密布。无论是跨国公司，还是中国的民营出口企业，都严重依赖中国国内市场。

当初的中国“入世”首席谈判代表龙永图近期在一次会议上表示，中国国企与民营企业之间的不平等待遇问题仍未解决，而随着中国市场和经济发展，这可能带来问题。

在欧洲陷入危机和中国国内经济减速的双重背景下，中国能否推进改革，将是本周路透中国投资精英汇的讨论热点之一。

尽管跨国企业在中国消费产品领域颇有斩获，但仍难以进入金融、法律服务和石油分销等服务领域。

中国若放松对国有部门的控制，不仅有利于外国企业，也有利于中国民营部门，民营企业是中国就业和经济增长的最大推动力。

对外经贸大学中国WTO研究院院长张汉林称，许多政府官员认为，外国企业“得”，就意味着中国企业“失”。

张汉林指出，放开竞争将刺激增长，尤其是在中国内陆地区，因此其实没必要过于保护大型国企。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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