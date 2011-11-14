中国今年年底CPI料落至5%以下--发改委研究员

路透北京11月14日电---中国通胀拐点已现但後期压力仍大.国家发改委价格监测中心研究员刘刚预计,到年底CPI同比涨幅将落至5%以下,全年涨幅可能在5.5%左右.届明年有望控制在4%以内.

"居民消费价格(CPI)总水平涨幅回落明显,涨幅在逐月缩小,走势进一步明确,"经济日报周一报导援引刘刚称.

他并指出,保持物价基本稳定具有很多有利因素,粮食生产形势好是价格稳定的最大支撑.

"食品价格上涨的供求压力在减弱,价格继续上冲的可能性不大,"报导称.

刘刚并认为,明年国际大宗商品价格下行压力可能会增加,保障房建设政策效果会逐步显现,且能源和资源等价格目前已处于较高水平,未来继续上行的可能性不大.

"初步估算,今年价格对明年的翘尾因素影响会有所减弱,约在1.8%左右,预计2012年居民消费价格涨幅可控制在4%以内."他预测称.

但刘刚也指出,今後物价的压力仍会很大,应立足粮食生产和安全,继续将稳定价格总水平放在宏观调控首位,保持价格基本稳定.

中国国家统计局上周公布,10月居民消费价格(CPI)同比上涨5.5%,环比涨0.1%.分析人士认为,中国通胀趋势性回落,经济增速放缓,考虑到货币政策的滞後效应,中国政策需进行适度预调与微调.(完)

--发稿 李然; 审校 乔艳红

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