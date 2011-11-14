14日午间分析：沪指早盘上涨1.63%

经过上周一周的震荡调整，在上周五欧美股市收高的提振下，今日A股市场早盘再度震荡上行。受到政策刺激，今日盘中表现最为突破的板块就是以比亚迪为龙头的新能源汽车及以亿纬锂能为代表的锂电池板块，午盘沪综指报收于2521.44点，上涨1.63%。