14日午间分析：沪指早盘上涨1.63%

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
经过上周一周的震荡调整，在上周五欧美股市收高的提振下，今日A股市场早盘再度震荡上行。受到政策刺激，今日盘中表现最为突破的板块就是以比亚迪为龙头的新能源汽车及以亿纬锂能为代表的锂电池板块，午盘沪综指报收于2521.44点，上涨1.63%。
从技术层面分析，短线能否站稳60日均线，将对本次反弹行情能否进一步打开空间起到关键作用，目前两市量能是否持续放大将成为判断站稳60日均线的重要参考因素。
笔者认为，随着通胀的逐步回落，宏观经济政策也开始适度转向，为股市上涨提供较好的政策环境，如外围不发生重大事件，预计本周股指总体向上的概率较大。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。