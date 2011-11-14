意大利面临退出欧元区风险--美国经济学家

路透莫斯科11月12日电---美国经济学家鲁比尼周六预计,意大利财政改革紧急计划或许无法使其在金融市场的借款成本维持在可负担水平,若不采取更积极的举措,该国恐面临债务违约和退出欧元区的风险.

鲁比尼还表示,希腊、葡萄牙和西班牙都有被排除出欧元区的危险.鲁比尼因预期2008-09年全球银行业危机以及全球经济衰退而闻名.

"我认为未来12个月意大利的'A计划'很有可能无效,"鲁比尼在莫斯科接受路透电视采访时表示.

"意大利可能被迫进行债务重组,之後可能无奈退出欧元区."

"意大利很可能被排除在市场之外,或无法再度赢得市场准入,"鲁比尼在参加俄罗斯最大的银行Sberbank组织的金融会议期间表示.

欧央行已经大量买进意大利债券进行干预.但鲁比尼称,4,400亿欧元的欧洲金融稳定机构(EFSF)就是个"玩笑".

"如果欧央行不扮演最终放款者...那麽筹集到的国际货币基金组织(IMF)和欧洲的资金有限,规模不够...意大利可能被迫进行债务重组,且最终可能退出欧元区,"鲁比尼说.

他表示,希腊未来12至18个月"极有可能"撤出欧元区,葡萄牙"与希腊一样,完全没有希望".

他还说,"如果意大利或西班牙退出欧元区,那麽欧元区实际上就算解体了."(完)

--编译 李爽; 审校 王兴亚

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。