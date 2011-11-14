欧洲EFSF规模恐难扩容至1万亿欧元

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透布鲁塞尔11月11日电---欧洲金融稳定机构(EFSF)的一位官员周五表示,意大利和希腊的政治乱局正令扩大欧元区援救基金规模至1万亿(兆)欧元的努力复杂化.
欧元区各国原希望通过债券保险与投资工具相结合的方式,在12月前增加EFSF的贷款能力.但在希腊政府倒台、债市把意大利逼至欧元区难以负荷的救援边缘之後,位于卢森堡的EFSF认为,以降低杠杆化为目标可能更为切合实际.
一位EFSF的消息人士谈到,"过去10天的政治乱局,或许会降低(EFSF)杠杆化的可能性,因此杠杆倍数可能仅会有3-4倍,而非4-5倍."
投资者一直在避开欧元区债务高企国所发行的债券.上月末在布鲁塞尔达成了一项计划,其核心在于通过为损失提供担保来吸引投资者重返市场,而这可能将消耗该基金更多的资源.
扣除EFSF现有的紧急融资项目,该援救基金还拥有2,500亿欧元(3,400亿美元)的资金可供杠杆化.
EFSF称,金融市场料将得到改善,因希腊任命应对危机的新内阁,且意大利就欧盟要求的撙节措施进行表决,采取更多激进的行动,以令投资者相信该国能够改革其经济.
但是,10月27日协议达成之後,投资者已对EFSF将如何扩容至1万亿欧元的规模提出了疑问;扩容的目地在于当意大利和西班牙被逐出资本市场时,可以驰援这两个国家.
通过由主权财富基金和其他全球投资者资助的特殊目的载体(SPV)来扩容EFSF的想法,遭到了一些质疑,因缺乏让中国或巴西等国进行投资的明确诱因.
EFSF首席执行官雷格林承认,相关细节不明朗使周一EFSF30亿欧元的债券标售不顺利,收益率(殖利率)创EFSF迄今为止四次标售中的最高水准.
"可能出现不确定性的一个原因是,迄今为止,我们尚不能给出想要如何实施杠杆化的所有细节,"本周他在布鲁塞尔表示.
与此同时,EFSF称,欧元区援救基金将于12月发行一年期内的短期票券以创造流动性缓冲,以便能快速应对.一位消息人士谈到,"需要时会准备好相应的计划."(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
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