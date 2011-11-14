央企并购重组应避免盲目兼并和多元化陷阱--国资委

路透北京11月14日电--据新华社周一报导,中国国务院国有资产监督管理委员会官员称,未来几年中央企业进行市场化并购重组是大趋势,但特别要避免盲目兼并和多元化陷阱.

报导援引国资委改革局副局长刘文炳的话并称,相比以前,中央企业的海外并购更加注重技术、市场和资源.但少部分央企的海外并购缺乏明确的战略目标和科学的决策机制,整合经验不足,尤其是缺乏相关人才.

"一些中央企业发展战略不清晰,盲目扩张,带来诸多风险."刘文炳称.他并指出,有的央企超过自身资金能力、整合能力进行并购,背上沉重的债务包袱;有的在并购重组後内部资源整合不到位,难以实现预期目标.

"中央企业的并购重组首先要以企业和国家战略为导向,围绕突出主业、提高核心竞争力和促进产业结构调整升级来进行."他称.

此外,政府管理部门也应通过改革和创新,进一步消除体制性和政策性障碍,破除市场分割和地区限制,清理各种不利于并购重组和妨碍公平竞争的规定.

通过不断并购重组,中央企业数量已由国资委成立之初的196家减少到目前的117家.2010年底122家中央企业资产总额达到24.3万亿元.

至2010年底,超过80%中央企业的资产集中在石油石化、电力、国防和通信等关系国家安全和国民经济命脉的关键领域和行业.

--发稿 苏丹; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。