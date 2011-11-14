解决欧债危机成本高昂 脱困之路将是持久的痛楚历程

* 欧元区将付出高昂代价使财政回归正轨

* 批评人士认为,政策紧缩可能会是造成停滞的原因

* 像德国这些盈馀国家亦需调整

全球经济记者 魏伦; 编译 隋芬/王丽鑫/郑茵/洪曦

路透伦敦11月11日电---即便欧元区成功化解当前对其构成威胁的金融压力,那些疲弱的成员国仍势将为解决这场债务危机根源处的失衡问题,继续付出沉重的经济代价.

在欧元区流行并得到欧盟执委会(European Commission)与"债市义勇军"(bond market vigilantes)认同的一个看法是,财政调整的担子必须直接落到意大利这些外部赤字居高的国家身上,而不应由德国这些具有盈馀的国家来背负.

这预示着未来还要进一步紧缩支出,尽管希腊已处于第四年经济衰退,且其他国家正濒于衰退边缘.西班牙周五表示,该国经济增长在第三季停顿.

欧盟执委会周四称,欧元区经济停滞的可能性很高,其预计2012年欧元区经济仅增长0.5%,但也表示不能排除出现深度且持久衰退的可能性.

"恢复增长和创造就业的关键,是重塑对财政可持续性和金融体系的信心,以及加快改革以促进欧洲增长的潜力,"欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)称.

换句话说,这意味着高负债国家要付出更大努力降低赤字,使其达到投资者愿意再次以非惩罚性利息购买其公债的水平.

不仅凯恩斯主义者,还有很多经济分析师都认为,在需求疲软的时候收紧财政政策会导致衰退,随着债务无情地增加,以及苦于应对撙节举措的选民最终放弃,这或许注定会损及欧元.

"按照目前的政策趋势,一波主权违约和银行倒闭无法避免.欧元区多数面临着不景气和通缩的问题,"Simon Tilford和Philip Whyte写道.

以法国为例,法国担心失去最高评级,周一匆匆提出规模650亿欧元(900亿美元)的五年减支和加税计划,以使赤字目标能够达成.

"法国有可能在未来几个月成为市场的目标之一,"英国前首相布朗周四称."我担心欧洲陷入低增长泥沼中的时间可能不仅是一两年,而是长达十年之久."

**需要长期努力**

对于新上任的帕帕季莫斯和蒙蒂来说,关键任务是要在结构性改革方面获得认同,以便开放就业和产品市场这些受保护领域.

不过,最亟需的养老金制度改革要看到成果,需等待数年.

Tilford和Whyte认为,目前需要欧洲央行进一步放宽政策,包括提高通胀目标到3%.惟有这样,高赤字国家才能够通过压低薪资增长等办法,在不落入通缩的情况下重新获得竞争力.

严格来说,调整经常账失衡的重任,必须均衡分担.如果每个国家都增加储蓄,就像目前所提出的解决办法中所说的那样,整个欧洲的需求将会进一步下降,从而冲击本已疲弱的公共财政.因此,税收与开支政策的协调必不可少.

"建立新财政制度的同时需要有一个应对失衡的相应办法.存在失衡问题的国家需要表明自己预备如何解决这一问题,贸易逆差国家与贸易顺差国家负有同等的义务."Tilford和Whyte总结道.

这一点为德国以及欧元区北部存在贸易顺差的成员国所深恶痛绝,他们认为正是由于南方国家的挥霍无度和无节制预算,导致了欧元区今天的问题.

瑞银集团驻伦敦资深经济顾问George Magnus同意债权人也需要采取行动.

不应该让所有国家同时增加节支.他认为,如果调整的重担全部落在举债国的头上,全球生产和就业将再度趋软或萎缩,从而加剧社会和金融方面的不稳.

**历史教训**

数十年的历史证明,试图调和债务人和债权人之间政策利益的努力是失败的,这有些不妙.

"实际上,导致1930年代金本位遭放弃以及四十年後布雷顿森林体系解体的原因一样,同样都是失衡问题."Magnus在一份报告中称.

"首先,新兴且强盛的美国债权人和'旧欧洲'债务人无法就如何解决两者失衡问题达成一致.其次,角色实际上发生了转换."他说.

Magnus表示,全球范围来看,只有美国和中国准备协调国内政策变化,重新平衡储蓄和投资偏好,当前的经济失衡难题才会得到解决.中美分别是最大的债权国和债务国.

而在欧元区方面,区内恢复平衡的举措之一就是要制订经济成长和竞争力的日程表,其中包括欧盟结构性基金和债权方政府.

Magnus称,因此德国总理默克尔(Angela Merkel)所属的基督教民主党(CDU)提出设定该国最低工资的计划可能会在一定程度上帮助提振消费--尽管她对解决欧元区失衡问题的兴致不大.(完)