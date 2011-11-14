中国财政和货币政策仍应“一松一紧”--专家

在中国政府提出适时进行政策预调、微调後,市场对货币政策有望定向宽松的预期渐强.不过据《中国证券报》周一报道, 财政部财科所所长贾康在一论坛上指出,当前并不是讨论宏观政策转型的合适时机,财政和货币政策仍应维持一松一紧的框架搭配,另外当前欧元区债务危机之下要预防外部巨大不确定性。路透