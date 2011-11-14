中美领导人APEC会议上各不相让

美总统奥巴马和中国国家主席胡锦涛在周六亚太经合组织(APEC)对贸易议程的阐述针锋相对,凸显中美两大经济体之间日益紧张的关系. 两人在檀香山先後发表讲话,对全球贸易的看法相互抵触.而後奥巴马私下对胡锦涛发出警告,称美国人认为中国的贸易和汇率政策有失公平,他们对此愈发沮丧. 路透