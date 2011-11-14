胡锦涛：人民币大幅升值无助解决美经济问题

据中国新闻网报道，中国国家主席胡锦涛在夏威夷APEC峰会期间同美国总统奥巴马会晤时表示，即便人民币大幅升值，美国的贸易和就业问题也不会得以解决。报道称：“美国的贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的，即使人民币大幅升值，也无法解决美国面临的问题。”路透