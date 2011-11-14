美总统直接施压人民币

白宫高阶官员表示,美国总统奥巴马周六与中国国家主席胡锦涛会面时,敦促允许人民币升值,并称有必要让全球经济恢复平衡,奥巴马同时向胡锦涛警告称,美国民众对于美国和中国间的经济关系已经愈发失去耐心. 白宫方面称,奥巴马''非常直白地''向胡锦涛表达美国在汇率及贸易方面的担忧.路透