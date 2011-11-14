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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 14日 星期一 14:33 BJT

美总统直接施压人民币

白宫高阶官员表示,美国总统奥巴马周六与中国国家主席胡锦涛会面时,敦促允许人民币升值,并称有必要让全球经济恢复平衡,奥巴马同时向胡锦涛警告称,美国民众对于美国和中国间的经济关系已经愈发失去耐心. 白宫方面称,奥巴马"非常直白地"向胡锦涛表达美国在汇率及贸易方面的担忧.路透

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