独家：政治条件遭拒 阻碍中国对欧债危机伸援手--消息

两名独立消息人士告诉路透社，欧洲拒绝了中国三大要求中最简单的一个後，外交僵局阻挠中国提供资金帮助解决欧元区债务危机。他们称中方提出支持欧洲的三个条件是，希望欧洲支持增加中国在世界货币基金组织的影响力，承认中国在世界贸易组织中的市场经济地位，或取消对华武器禁运。路透