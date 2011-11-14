今年GDP增幅料9.4%左右 CPI涨幅约5.5%--发改委宏观院报告

* 预计今年GDP增幅9.4%左右,CPI涨幅约5.5%

* 建议明年经济工作重点保增长,稳物价,防风险和促改革

* 预计明年GDP增长9%,CPI涨幅3.6%左右

路透北京11月14日电---中国国家发展和改革委员会宏观经济研究院报告预计,今年中国国内生产总值(GDP)增幅约9.4%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅在5.5%左右.

该份刊登在发改委下属的最新一期宏观经济管理杂志上的报告称,考虑到明年国内外条件与环境以及当前经济形势,预计2012年中国经济增长将保持温和回落态势,全年GDP增长9%;而经济工作的重点应是保增长,稳物价,防风险和促改革.

报告并预计,明年全年CPI涨幅在3.6%左右,下半年CPI涨幅有望回到3%的调控目标以内,而工业增加值将继续小幅回落,全年预计增长13.8%,低于今年.

"消费需求增长基本保持稳定,2012年预计社会消费品零售总额增长16.5%;投资增长减速,固定资产投资增长预计20%;进出口增长继续回落,预计分别增长18%和20%,顺差继续下降,净出口对经济增长的贡献可能为负拉动."报告称.

报告还对今年的其它经济指标作出预测,其中工业增加值预计全年增长14%左右,消费保持平稳增长,预计全年全社会消费零售商品总额增长17%,固定资产投资可能在高位小幅回落,预计今年增幅为25%.

出口则可能加速回落,净出口继续降低,预计今年出口增长率约为22%,进口增长27%,贸易顺差1,700亿美元.

中国今年来季度GDP增速一直在放缓,从第一季的9.7%下降至第三季的9.1%;10月CPI同比涨幅则连续第三个月回落至5.5%,并降至五个月新低,标志新一轮通胀下行周期悄然开启,1-10月CPI则同比上涨5.6%.而贸易数据显示,外需疲弱导致中国10月出口增幅意外降至八个月最低,当月贸易顺差亦远低于预期.[ID:nCN1210026]

**政策建议**

该报告提到,要在保持宏观政策取向基本稳定的前提下,重点解决当前经济运行中一些突出的矛盾与问题,并着眼于发掘中长期增长潜力保持经济增长後劲,同时对国际经济形势变化可能产生的冲击作好应对准备.

报告建议,货币政策在保持稳健的前提下适当微调并加快金融发展与体制改革,要根据形势加大政策调整力度,加速利率市场化进程,大力发展中小金融机构,以压缩非正规金融的活动空间,提高金融监管的有效性.

同时,还要更充分发挥财政政策作用,实行结构性减税减轻中小企业税收负担,加快地方政府规范融资制度建设,对于具有较强全国性公共产品属性和基本服务均等化的项目,中央财政应加大支持力度,减轻地方政府的支出负担.

报告并认为,未来一段时间国际经济的不利影响将逐步加大,在现阶段保持一定强度的政府投资解决工业化城市化发展过程中的公共基础设施建设仍是必要的,政府投资不宜过快过度收缩,要加快战略新兴产业的布局.

此外,要加快改革提高重要资源的配置效率,目前土地供应不足,节能减排指标和电力供应紧张正成为制约经济增长的重要因素,应加快相关领域的改革,更多引进市场机制,提高土地利用效率,实现更低成本的节能减排,理顺煤电关系.(完)