中国会遵守所参与协商的国际协议准则--中国官员

"首先我们必需要了解我们谈论的是谁的准则,"庞森说.

"如果是中国所参与的协议中共同制定的准则,中国就将遵守.如果准则是由一个或几个国家决定的,中国则没有义务遵守."庞森在APEC峰会後举行的记者会上说.