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中国财经 | 2011年 11月 14日 星期一 13:56 BJT

中国会遵守所参与协商的国际协议准则--中国官员

路透檀香山11月13日电---中国外交部国际司副司长庞森周日表示,中国将会遵守所参与协商的国际协议准则.

其言论是对美国总统奥巴马稍早讲话的明确反驳.奥巴马此前称,中国必须像"成年人"一样行事,遵守经济事务中的国际准则.

"首先我们必需要了解我们谈论的是谁的准则,"庞森说.

"如果是中国所参与的协议中共同制定的准则,中国就将遵守.如果准则是由一个或几个国家决定的,中国则没有义务遵守."庞森在APEC峰会後举行的记者会上说.

美国时常指责中国人为令人民币汇率低估以及窃取知识产权,阻碍了公平进入其市场的机会.(完)

--编译/审校 隋芬/杜明霞

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