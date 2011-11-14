中国会遵守所参与协商的国际协议准则--中国官员

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透檀香山11月13日电---中国外交部国际司副司长庞森周日表示,中国将会遵守所参与协商的国际协议准则.
其言论是对美国总统奥巴马稍早讲话的明确反驳.奥巴马此前称,中国必须像"成年人"一样行事,遵守经济事务中的国际准则.
"首先我们必需要了解我们谈论的是谁的准则,"庞森说.
"如果是中国所参与的协议中共同制定的准则,中国就将遵守.如果准则是由一个或几个国家决定的,中国则没有义务遵守."庞森在APEC峰会後举行的记者会上说.
美国时常指责中国人为令人民币汇率低估以及窃取知识产权,阻碍了公平进入其市场的机会.(完)
--编译/审校 隋芬/杜明霞
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)