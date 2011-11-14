蒙蒂获任命组建意大利新政府

意大利总统周日指派前欧盟执委蒙蒂组成新政府,担负起推行紧急改革,以结束危机的任务. 在意大利议会周末通过改革措施,以及总理贝卢斯科尼在民众的一片欢呼声中辞职之後,总统纳波利塔诺要求蒙蒂组建新政府,预计新政府将以技术专家为主体. 备受尊敬的蒙蒂上周获得终身参议员的荣誉.路透