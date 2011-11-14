《路透精英汇》SAP对在亚洲收购持开放态度--亚太区主席

路透香港11月14日电---素来在并购上并不活跃的德国软件巨头SAP(思爱普)(SAPG.DE)周一表示,对在亚洲地区进行收购持开放态度,并拟继续在市场增速最快的中国和印度加聘人手.

SAP亚太及日本地区主席华棣文(Stephen Watts)在参加路透峰会时并称,尽管欧美经济提振乏力对公司影响有限,但冀望亚洲在未来几个季度为公司的总体收入贡献更多.

"我们肯定对收购持开放态度,但被收购的公司必须要在创新方面为我们的客户带来适当增值."他说.

华棣文并透露,第三季度来自中国、印度和日本市场的软件收入同比增长逾50%,在各主要市场中增速最快.SAP第三季度软件与软件相关业务的收入同比则升16%,至26.9亿欧元.

"中国对全球经济有非常非常重要的影响,而中国的创新对全球的影响才刚刚开始."他称.

截至今年第二季度,SAP在印度和中国分别有5,500名和2,600名员工,但在过去的数月间,SAP在两处雇佣了数百新员工.

成立于1972年的SAP总部位于德国沃尔多夫市,是全球主要的商业管理软件公司.SAP在全球的主要竞争对手是甲骨文(Oracle)ORCL.O,在中国则与金蝶国际(0268.HK)等本土公司争夺市场.

相比其他竞争对手,SAP在并购方面十分谨慎;而在过去五年,甲骨文鲸吞数十家公司.不过,去年5月,SAP宣布以58亿美元买下Sybase公司,後者的主力产品为让智能手机及移动设备轻易连结至商业软件的程序.收购Sybase将使SAP与甲骨文的对战情势升高.

SAP此前曾表示,料2011年软件与软件相关业务的收入将同比增长10%-14%.(完)

--记者 黄运涛/李千仪/Tripathy Devidutta; 审校 张喜良