奥巴马对中国的语气变强硬 因美国企业颇有怨言

* 奥巴马私下里语气变得强硬,公开场合冷静

* 美国企业质疑在中国的经营成本过高

* 与1985年广场协定和日本的遭遇类比

撰稿 亚洲经济记者Emily Kaiser; 编译:张涛/程琳/许娜/肖群英

路透檀香山11月13日电---波音执行长在向美国总统奥巴马解释美国企业在中国经营面临的"困境"时,字斟句酌,异常谨慎.

"我们的利益在于,一方面需要与中国竞争...同时需要与中国接触,以进入其市场,"波音(BA.N)的执行长Jim McNerney周六在亚太经合组织(APEC)企业领导人峰会期间会见奥巴马时表示.

"在您的政府中,左翼和右翼都要求采取更加强硬的政策,此时您如何评价中美关系?"

奥巴马沉着冷静,回答不愠不火,表示在这两个全球最大经济体之间可以存在"友好的和建设性的竞争".

但奥巴马显然把美国企业界的担忧放在了心上.他周六在与中国国家主席胡锦涛私下会晤时,直言不讳.

"他非常明确地表示,美国民众和美国企业界对于中国经济政策的变化现状,以及中美经济关系的发展,越来越失去耐心且感到沮丧,"白宫资深国际经济事务顾问Michael Froman表示.

奥巴马的幕僚曾说过,奥巴马把关于中国的最强烈措辞留给闭门会谈,因此这类尖锐言辞公开化不同寻常.公开冒犯北京可能引发反弹,因为中国官员不想给外界留下屈从美国压力的印象.

目前美国态度趋于强硬还只是停留在口头上.但若美国公司断定在中国做生意的成本超过了收益,就可能预示着这个全球最重要的双边关系产生裂痕.

企业抱怨最多的是中国人民币汇率低估和知识产权保护不力.奥巴马会定期提到这些问题.

而另一方面是中国估计达3亿人的中产消费者,接近全美人口规模,这是寻求更快增长的美国企业眼前一个潜在的金矿.

就本周企业高层的言论来看,许多人仍认为中国机会多于阻碍.一份为APEC峰会准备的企业高层调查显示,逾40%受访者称最大成长机会来自亚洲支出能力上升,尤其是中国.

但奥巴马明确表示,他听到企业高层抱怨在中国获取公平的市场准入机会和知识产权保护方面存在困难.看上去美国企业对中国政府的耐心正在消磨殆尽.

政治风险咨询公司Eurasia Group亚洲分析师Nick Consonery称:"美国企业对其在中国的发展道路越来越悲观,因此奥巴马政府公开批评中国贸易政策已经得到更多的支持."

**广场协定2.0**

美国政府1985年对日本强硬起来,指责日方人为压低日圆汇率支持国内出口商,令美国企业处于竞争劣势,这背後正是企业大力游说在起作用.

结果就是达成广场协定(Plaza Accord),日本同意允许日圆加速升值.

北京当局有人认为,美国正在瞄准人民币谋求第二份广场协定.他们指责1985年广场协定埋下了日本经济成长失落10年的种子,担心美国对中国故伎重施.

当美国参议院通过旨在迫使中国允许人民币更快升值的议案时,中国官员曾警告道,如果此议案成为法律,那麽可能会引发"贸易战".

但是,目前没有任何迹象显示,美国正考虑中国版广场协定的东西.

1985年时,重型设备制造商--卡特彼勒(Caterpillar)便是积极游说美国政府对日本采取强硬手段的企业之一.现在,该公司的高管则是希望美国政府采取外交手段.

"如果我们鼓吹可能令全球两个最大经济体间出现某种贸易冲突,或者贸易战的进程,将是最糟的事,"卡特彼勒总裁Rich Lavin称."卡特彼勒确实希望继续进行幕後讨论和协商,让中国更能让人民币升值."

在人民币问题上,奥巴马政府也采取和解路线的口吻.美国财长盖特纳多次表示,中国政府承认人民币升值符合其利益,并准备允许人民币进一步升值.在APEC峰会上,他又重申了这一点.

真正的分歧在于人民币升值速度.

自2010年6月中国宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性以来,人民币兑美元累计上涨7%.经通胀因素调整後,此涨幅接近10%.

盖特纳和奥巴马均表示,人民币需要进一步升值.但是中国远洋运输董事长魏家福则称,人民币更快升值将损及出口商,推高失业率,中国政府对此问题较为敏感.

市场准入是美国跨国公司面临的一个更大问题.其中许多企业都抱怨称,中国市场偏向中国国企,此外中国在保护知识产权方面做得太少.

"美国商业界已从最初试图保护美国企业进入中国市场的机会,转为怀疑究竟是否有那麽多可进入中国市场的机会,"传统基金会中国经济专家史剑道(Derek Scissors)称.

史剑道认为,这种转变比较偏向反映美国经济疲弱,而非中国政策的巨大改变.遭受金融危机的冲击後,这些企业在中国赚的钱减少,而这影响了两者间的关系.

有关市场准入的抱怨并不是单方面的.

魏家福也表示,中远要求在美国建造港口以供中国大型集装箱船只停靠,但遭到美国驳回.

"现在,美国企业已能在中国公平地做生意,"魏家福称,中国提供了减税优惠,以鼓励外企在华投资.

**後续如何发展?**

两国之间的一些摩擦源自美国政治因素.打击中国的言论在美国选民中很受用,因此随着2012年美国总统大选迫近,听到一些更激烈的言论并不令人意外.

"打选战的候选人往往倾向说重话,而若他们赢得选战,则会倾向采取更均衡的立场,"新加坡总理李显龙在被问及美国的反华情绪时指出.

但如果美国经济依然乏力,两国的紧张关系恐怕在大选後也难以缓解.

前美中贸易全国委员会(USCBC)主席Robert Kapp指出,"西方资本主义在金融危机期间受到重创的程度",改变了美中两国的关系.

"现在的心理状态已经不同,"他提到."西方国家的民众很难找到工作,而中国经济保持每年9%的增长."

同样地,假若中国经济遭受大幅下滑的困境,北京可能更倾向于牺牲美国企业,提振中国国有企业.

"中国愈来愈倾向将产业政策作为加快发展的工具,我深感忧虑,"美国前贸易代表白茜芙(Charlene Barshefsky)指出.

白茜芙在近期接受路透专访时表示,中国需要更清楚地意识到,当中国作出令国内企业受益,而压制市场竞争和牺牲外国企业利益的行为时,就有违反义务的危险.

目前美国商界发出的信息是,华盛顿应该保持对中国施压,但也许不要操之过急.

"我希望这些(紧张局势)可通过外交途径和冷静态度来加以解决,"礼来(Eli Lilly)(LLY.N)执行长John Lechleiter表示.(完)