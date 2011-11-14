美总统候选人妻子力挺丈夫 驳斥性骚扰指控

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透华盛顿11月13日电---福克斯新闻网(Fox News)周日采访的文本显示，美国共和党总统候选人赫尔曼・凯恩(Herman Cain)的妻子格洛丽亚(Gloria Cain)称，她丈夫不是那种会性骚扰女性的人。
格洛丽亚与丈夫结婚43年，在丈夫寻求2012年总统大选党内提名之际，她依然未出现在公共视野中。对其丈夫的性骚扰指控已影响到他的竞选工作，她罕见的接受福克斯采访时强调了这一问题。
“你们听说了这些绘声绘色的指控，我们认为这是完全不尊重女性当事人的做法。我很了解自己丈夫的为人。他对女性非常尊重，”格洛丽亚表示。
“我想，除非他有分裂人格，才可能做那些事情，”她在接受采访时补充说。福克斯新闻网周一的“On the Record with Greta Van Susteren”节目将播出这一访谈。
有四名女子指控凯恩对其有过骚扰行为，包括凯恩担任国家餐饮业协会主席期间，对性骚扰指控达成过和解的两人。
凯恩多次否认上述性骚扰指控。这位前企业高管从未担任过公职。
上周四和周五进行的路透/Ipsos民调显示，凯恩目前支持率为20%，在共和党总统候选人当中仅次于前马萨诸塞州长罗姆尼暂列次席。罗姆尼支持率为28%。（完）
编译：王燕焜 发稿：张家伟
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