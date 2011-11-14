WTO谈判久拖无果引发亚太贸易协定参与热情--新西兰部长

路透檀香山11月13日电---新西兰贸易部长Tim Groser周日称,对年深日久的世界贸易谈判的不耐烦情绪,以及对挣脱缓慢经济增长的急切渴望,解释了各国为何正纷纷涌向由美国牵头的亚太自由贸易协定.

"不单单是因为世界贸易组织(WTO)谈判久拖不决,还因为大家关切如何发展自身经济以及创造就业."Groser在接受采访时说.

覆盖九个亚太国家的自由贸易协定提议--泛太平洋战略经济夥伴关系(TPP)过去几日进展加快,日本、加拿大与墨西哥均表达有意参与谈判.

Groser称,新西兰"很高兴"看到日本等国也愿意加入.TPP亦被构想成一个平台,来打造一个覆盖全部21个亚太经合组织(APEC)成员国的自由贸易区.APEC目前正在檀香山召开年会.

他还称,预计其他APEC成员国也将表示愿意加入协商,不过中国尚无马上加入的迹象.(完)