WTO谈判久拖无果引发亚太贸易协定参与热情--新西兰部长

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透檀香山11月13日电---新西兰贸易部长Tim Groser周日称,对年深日久的世界贸易谈判的不耐烦情绪,以及对挣脱缓慢经济增长的急切渴望,解释了各国为何正纷纷涌向由美国牵头的亚太自由贸易协定.
"不单单是因为世界贸易组织(WTO)谈判久拖不决,还因为大家关切如何发展自身经济以及创造就业."Groser在接受采访时说.
覆盖九个亚太国家的自由贸易协定提议--泛太平洋战略经济夥伴关系(TPP)过去几日进展加快,日本、加拿大与墨西哥均表达有意参与谈判.
Groser称,新西兰"很高兴"看到日本等国也愿意加入.TPP亦被构想成一个平台,来打造一个覆盖全部21个亚太经合组织(APEC)成员国的自由贸易区.APEC目前正在檀香山召开年会.
他还称,预计其他APEC成员国也将表示愿意加入协商,不过中国尚无马上加入的迹象.(完)
--编译 隋芬;审校 王洋
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路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四表示，由于过去几个月主要大宗商品价格同样走高，因此很难说澳元“过高”；似乎暗示对澳元汇率态度相对放松。
路透柏林2月9日 - 德国自由民主党(FDP)党魁林德纳(Christian Lindner)周四向一德国电台表示，希腊应该退出欧元区，然后获得债务纾困。