沪综指收扬1.9%至两个半月新高

路透北京11月14日电---中国股市沪综指周一收盘大涨1.9%,并创两个半月来最高收位.意大利和希腊政府变动消息减轻市场对欧债危机的忧虑,令外盘大涨,是提振A股高开高走的主因.分析人士并认为,经过上周调整後,A股大盘本身亦有反弹需求,短线或振荡上行.

沪综指收报2,528.714点,大涨47.63点,或1.92%,前一收盘高位为9月1日的2,556.04点.沪市A股今日成交额为823亿元人民币,较上日放大约27%.

湘财证券分析师徐广福认为,除了外盘大涨的利好,国内有关监管层可能推出强制分红制度,以及货币政策出现放松迹象等消息,也推动市场信心出现好转.

"加之上周调整比较到位,短期大盘可能会继续振荡向上,可以看到2,600-2,650点左右."他称.

沪深300指数11月合约尾盘报2,753.6点,涨1.97%,成交量为187,911手.

意大利参议院通过了新的预算法案,为众议院周六批准该计划并成立紧急政府扫清了障碍.在雅典,经过数日的政治角力,欧洲央行前副总裁帕帕季莫斯宣誓就任希腊总理,承担起满足纾困计划要求的重任.

随着中国宏观微调基调确立,10月新增信贷不出意料地明显反弹,表明货币政策首先选择放松信贷闸门为突破口;为防止经济增速继续下滑,预计今年最後两个月新增信贷仍将维持较高水平.(完)