14日盘後分析：反弹有望进一步延续

经过上周的震荡调整後，今日在国际市场利好的提振下，今日A股市场呈现大幅震荡反弹走势，沪综指再次回到2500点关口上方，同时有站稳60日均线的迹象，尾盘沪综指最终报收于2528.71点，上涨1.92%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过上周的震荡调整後，今日在国际市场利好的提振下，今日A股市场呈现大幅震荡反弹走势，沪综指再次回到2500点关口上方，同时有站稳60日均线的迹象，尾盘沪综指最终报收于2528.71点，上涨1.92%。

从今日盘面观察，两市个股再度重新活跃，其中煤炭、资源类个股表现突出，成为领涨主力军，而金融、石油等权重股也表现稳定，在权重股稳健的表现下，题材股也纷纷加入反弹行列，盘中不乏热点。

今日大盘之所以一改上周颓势，国内外消息面转暖功不可没。首先，市场再度传出证监会暂停新股审核的消息，尽管该消息还有待进一步何时，但是主流媒体之一《华夏时报》的报导在很大程度上增加了该消息的真实度，同时一旦消息属实，将对当前A股形成明显的利好效应。

其次，欧债危机忧虑有所缓和。上周意大利国会通过了一项规模近600亿欧元的财政紧缩方案後，欧美市场反应良好，其中美国股市上周五大幅上涨，受此刺激，今日亚太区主要股市普遍上扬，为A股市场创造了良好的外部环境。

最後，央行日前发布的信贷数据显示，10月新增贷款5868亿，较9月大幅上升，创下四个月来的新高。正如此前市场预期一样，政策微调正在逐步展开，年末放松信贷在信贷数据上得到验证，未来货币政策调整使得市场有所期待。

综上所述，经过上周的震荡蓄势，大盘反弹行情有望进一步打开空间，不过，投资者仍不宜过分乐观，毕竟目前市场仍存在较多的不确定性因素。

一方面，欧债危机虽有所缓和，但是仍存在较大的变数，任何突发事件都将对A股市场造成较大的冲击，同时外部环境的恶劣也加大了国内上市公司的业绩风险。

另一方面，虽然目前支撑股指反弹的关键因素是政策微调预期，当然从近期的一系列数据看，政策微调效应已经有所体现，但是如果後市该预期不能进一步明确，或者说积极的政策信号不能跟进，那麽支撑本次反弹的基础也将有所动摇。

未来一段时间投资者应该重点关注的是欧债危机解决进展、11月份经济数据和房地产回落程度以及相应的中央经济工作会议之前政策调控信号，以及11、12月信贷投放进度。

总的来说，随着通胀的逐步回落，宏观经济政策也开始适度转向，为股市上涨提供较好的政策环境，如外围不发生重大事件，预计後市大盘稳步震荡向上的概率较大。

（完）

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