《阳歌专栏》中国经济型酒店业绩回升在望 腾讯搜搜要成功得创新

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。
**中国经济型酒店业绩回升在望**
中国经济型酒店7天连锁酒店日前公布的疲弱业绩，让我上周预测中国酒店业将经历较长时间的业绩增长放缓，但现在看来这个判断似乎有点过早。酒店领头羊如家HMIN.O和排名第三的汉庭HMIN.O最新公布的业绩略好，且与7天预测第四季营收环比增长放缓不同，如家和汉庭均预测营收将加快增长。如家和汉庭预计第四季营收同比分别增长26%和40-45%，较上季的增幅均扩大了近一倍左右。三家公司都表示，“世博会後遗症”给今年第三季业绩增长造成了困难。上海世博会对去年第三季度的业绩构成了强劲支撑，但今年这个支撑不存在了。
业务经营授权是如家和汉庭实现业绩快速增长的重要支撑，这是7天所不具备的。经营授权带来更高的利润率，加快新店开张速度，较传统上一切自理的酒店能实现更快的成长。如家和汉庭公布其授权酒店业务第三季增长了逾40%，远高于酒店业总体成长速度。
如家通过完成对莫泰168的收购，进一步巩固了行业龙头地位。这宗交易将使如家的收入增长三成，酒店数量达到1,300家左右。这明显领先于行业排名第二的7天，它只拥有838家酒店。
在线旅游服务公司携程(CTRP.O)周末也公布了第三季财报，业绩表现没那麽抢眼。该公司预计第四季营收增幅将放缓到15-20%，低于上季的20%。在携程的多项业务中，酒店预订业务表现最差，增幅仅有17%，最有可能的原因在于世博会效应，或许还受经济增长下滑的大环境影响。这意味着酒店行业未来一年的增长前景仍可能比较黯淡。
一句话：如家和汉庭的最新业绩表明酒店行业恢复加速成长，其中授权酒店扮演益发重要的角色。
**腾讯搜搜成功关键依赖创新**
百度也许是中国无可争辩的搜索引擎龙头，但其他公司无疑也在关注这个市场及其丰厚的潜在利润。腾讯宣布明年将发起一场重要的营销运动，推广其搜搜引擎，即是明证。
腾讯将为这次营销运动付出高额成本，让人不能不对此发生兴趣。这凸显腾讯、搜狐和阿里巴巴在搜索市场上，都不会将诱人蛋糕向百度拱手相让。他们当中是否会有成功者自当别论。根据中国国内媒体报导，腾讯明年将花费10亿元人民币，约合1.5亿美元，推广搜搜，而过去五年腾讯在搜搜上的支出才12亿元人民币。
在最新业绩报告中，搜狐表示搜索业务--搜狗最终开始吸引用户的关注，搜索业务市场份额扩大到2.2%，成为搜索行业的一员，相应营收大幅增长了逾200%。百度拥有搜索引擎市场的80%份额，明显仍是行业老大，其後远远跟随的是谷歌。
搜搜尽管已运营五年，但要争得可观市场份额仍然路途遥远。不过，腾讯拥有很多有利因素，能够有助于最终获胜，尤其是如果该公司明年真正推进其大规模推广活动。
腾讯在网络游戏市场相对盛大和网易来说，无疑也是个後来者，但凭借其QQ平台，吸引了数以百万计的用户群体，成功实现超越，成为在线游戏翘楚。腾讯最近与开心网合作，也可能为其增加数百万的潜在搜索用户基础。
这种获得潜在用户的方式对推动其搜索业务成长非常重要。但是，以我的观点来看，真正的关键因素在于创新。为了真正取胜，对百度形成挑战，搜狗、搜搜和其他搜索引擎必须提供给用户百度不具有的、更新更好的使用体验。腾讯在创新方面素有良好记录，为了使搜搜取得成功，还需要进一步发挥创新能力。
一句话：腾讯新计划投资10亿元人民币推广搜搜引擎，如果同时发挥强有力的创新能力，最终成功的机率将很高。
**中国新一波IPO潮或无法达预期效果**
中国早前一波通过优质公司首次公开募股（IPO），提振疲软股市取得的效果明显不乐观，但这并未阻止新一波大公司宣布上市的热潮，这波热潮将募资逾100亿美元。
9-10月的IPO潮是由行业龙头企业推进，未获得多少成功，与此不同的是，新一波宣布上市计划的虽然多数也是大公司，但显然是偏中型的企业，所有我怀疑，它们的境况将更为不妙。
最新宣布的一波IPO计划中，中化股份计划在A股融资55亿美元；新华人寿寻求在A股和H股同步上市，融资额为25亿美元。此外，中铁物资和江苏凤凰出版传媒也计划在A股上市进行大规模融资。这几家公司中，除中化股份比较有名外，其他名头都不是很响。
对比之下，早前那波宣布IPO的企业则多为大型企业，包括中信证券(600030.SS)(6030.HK)、三一重工(600031.SS)和中国水电(601669.SS)，他们在上海或香港股市的融资额均达数十亿美元，看似一场由中国政府精心策划的活动，为萎靡不振的股市注入活力。
中信证券H股自10月初上市以来走势相对不错，但中国水电A股上市以来走势低迷，三一重工H股发行计划似乎暂时被搁置。有些人认为，眼下这波IPO更多是时机所迫，而非政府有意为之，因为其中很多公司一直在等待上市，他们可能想最终在年底前行动，要不就得等到中国春节之後。不论原因为何，如果他们继续推进，这些新的IPO可能达不到预期效果，甚至还会因抽走资金而伤害本已低迷的大市。
一句话：新一波大规模IPO若继续推进，可能有失败之虞，甚至会因抽走资金让本已低迷的中国股市雪上加霜。（完）
编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：张家伟
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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