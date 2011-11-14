宝马将在中国大陆召回3,198辆进口宝马和劳斯莱斯汽车

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京11月14日电---中国国家质量监督检验检疫总局周一公告称,德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)将召回部分进口宝马和劳斯莱斯汽车,在大陆地区共涉及3,198辆,因辅助电子水泵存在缺陷.
公告称,宝马(中国)汽车贸易有限公司代表宝马股份公司提交了召回报告,将自2011年11月21日起召回部分进口2009-2010款5系GT、2009-2010款7系、2008-2010款X5、2008-2010款X6汽车,其中在中国大陆地区涉及2,862辆.同时该公司将开始召回部分进口劳斯莱斯古思特(Ghost)轿车,涉及336辆.
这些召回车型的缺陷是安装在发动机上的电子水泵可能因为电路板损坏而不工作并可能过热,严重时可造成电路板发生燃烧,存在安全隐患.
宝马和劳斯莱斯授权经销商将联系有关客户,免费更换电子水泵以消除故障隐患.(完)
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--发稿 李然; 审校 林高丽
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