中国股市短线有望震荡上行--中信

路透北京11月14日电---中国大型券商--中信证券(6030.HK)(600030.SS)最新报告称,中国股市短期或处于震荡格局,11月政策相对平淡,市场震荡上行,以关注产业政策为主线,而12月需要评估年底前资金偏紧的压力,股指存回落风险.

报告指出,出于财政项目审批的加快和信贷政策的相对积极,判断明年一季度初可能是一个更为明确的市场参与窗口.

中信证券分析称,前10个月,财政收入已经超过预算1,121亿元人民币,据其测算,如果按照此後两个月9%的保守增速估计,全年财政收入超收将达18,210亿元.

"预计财政部门将在未来两个月支出将近40,872亿元,平均每月将支出近2万亿元,年底财政支出增加有利于增加实体经济和资本市场的流动性."报告称.

对于未来的市场布局,中信建议,市场对政策微调的效应已经在一定程度上得到体现,下一步的关注重点是11月份经济数据和房地产回落程度以及相应的中央经济工作会议之前政策调控信号,以及11、12月信贷投放进度与财政审批项目.

在这些信号进一步明确之前,市场将处于震荡波动,小幅上行的格局.行业机会上仍然以产业政策为主线,包括农业、水利、环保、海洋工程、科技等主题仍可逢低布局,等待政策落实,而对于一些成长明确或增长稳定的行业,可关注估值切换到2012年的机会.

中国股市沪综指周一收报2,528.714点,大涨47.63点,或1.92%,创两个半月来最高收位.沪市A股今日成交额为823亿元,较上日放大约27%.(完)