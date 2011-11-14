印度的悲剧是其政治体系--部长

焦点：新西兰央行维持利率不变 预计两年或更长时间内不会升息
央行承诺将在“相当长一段时期内”维持指标利率在纪录低位1.75%不变。市场将这一承诺视为央行立场偏温和，从而推动新西兰元兑美元下跌近0.005美元，报0.7256。
路透孟买11月14日电（记者 John Chalmers）---“印度的悲剧，是其政治体系。”
印度政府一名部长官员的这一说法，和参加本周印度世界经济论坛（WEF）代表头疼的问题遥相呼应。在该论坛上，代表对于印度的腐败问题、政策无力和经济前景黯淡的抱怨此起彼伏。
几个月前，针对大量涌现的腐败丑闻，一群活动人士组织大规模游行，数百万人走上街头和平抗议。政府目前开始小心谨慎。
示威人群早已散去，但印度总理辛格及其政府面临的压力却未消散。印度一些实业领袖警告，印度需要加速改革进程，并提高政府执政水平。
伴随着印度经济正走向困境的信号，这些呼吁更显得紧迫。
印度本财年GDP增速料将在7.2%，这一数字值得庆幸，但是和2009/10财年的8.5%增速相比，却大为下滑。印度工业产出已大幅下滑，消费者信心缩减，尽管央行13次利率上调，但达双位数的通货膨胀仍岿然不动。
印度首富、信实工业公司(RELI.NS)董事长阿姆巴尼（Mukesh Ambani）说：“我们不能说，因为民主机构存在，我们就会瘫痪。让我感到担忧的是，由于有反对派和掌权的政党存在，而认为我们不需要采取任何行动。”
“从20世纪思维方式选择的政治道路，发展到满足每位市民期望的21世纪政治体制，要求我们的政府治理做出重大转变。我们要一致行动，且速度要大大提高。”
表达印度政治体系悲剧的可再生能源部长阿卜杜拉（Farooq Abdullah）表示，责任在印度领导人身上。他说：“只有当我们改变时，（印度的）变革才会到来。”
印度反腐运动重要人物贝迪（Kiran Bedi）警告称，若下周举行的国会冬季会议不能通过一项成立强力机构的议案，以便可以检举腐败官僚及部长，新的示威活动将爆发。
她说：“全国人民将重返街头……人们已经受够了。”贝迪以前担任过警长，在1980年代因拖走印度前总理英吉拉・甘地（Indira Gandhi）的违规轿车而一举成名。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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