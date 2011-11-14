博尔特与佩尔森荣膺国际田联年度最佳运动员

牙买加“飞人”博尔特与澳大利亚名将佩尔森周六获国际田联年度最佳运动员殊荣，这是博尔特第三次获此荣誉。他在今年的田径世锦赛中100米因起跑失误被取消比赛资格，但随後200米卫冕成功，并帮牙买加在4x100米中夺冠。而女子100米栏名将佩尔森今年在16次比赛中15次获胜。路透