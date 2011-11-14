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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 14日 星期一 17:51 BJT

兰帕德破门 英格兰友谊赛1-0胜西班牙

周六在伦敦温布利球场进行的一场友谊赛中，英格兰1-0胜世界杯与欧洲杯双料冠军西班牙，比赛中英格兰一直处劣势，不过兰帕德头球破门，打进全场唯一进球。西班牙上半时有不错的短传配合且处上风，但却未能制造太多进球机会。路透

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