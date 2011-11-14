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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 14日 星期一 17:51 BJT

卡斯塔诺新加坡公开赛获胜

西班牙选手冈萨洛・费尔南德兹-卡斯塔诺克服六个月伤病困扰，周一在新加坡高尔夫球公开赛夺冠，结束长达三年的冠军荒。该赛事因天气原因仅打了54洞就宣告结束，卡斯塔诺在常规赛事最後九洞错失4杆领先优势，四洞内吞下三个柏忌。不过卡斯塔诺在骤死附加赛第二洞中射下小鸟夺冠。路透

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