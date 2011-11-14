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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 14日 星期一 17:49 BJT

费德勒首夺巴黎大师赛冠军

前世界排名第一的费德勒周日在ATP'1000巴黎大师赛决赛中，85分钟内以6-1 7-6完胜本土好手、赛会六号种子特松加，收获个人首个巴黎大师赛冠军头衔。费德勒首盘迅速取得4-0领先，30分钟内就已锁定首盘胜局，第二盘法国人开始反击，不过在抢七中费德勒以7-3取胜。路透

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