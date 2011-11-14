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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 14日 星期一 17:48 BJT

索普东京再遇挫

“飞鱼”索普复出努力再次告败。周日在短池游泳世界杯东京站男子100米蝶泳预赛中，五枚奥运金牌得主索普尽管比一周前在北京站的成绩提高了近一秒，但仅获第26名，早早淘汰出局。他的成绩为53.59秒，远远落後于资格赛头名、日本选手松田丈志的51.39秒。路透

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