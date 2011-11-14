欧洲部分地区检测出放射性碘--IAEA

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透维也纳11月11日电（记者 Sylvia Westall/Fredrik Dahl）---国际原子能机构（IAEA）周五称，欧洲检测到非常微量的放射性碘-131，但不会对公众健康造成威胁，并指出正在寻找放射源。
IAEA称，他们认为，这些放射性物质并非来自在3月遭遇核危机的日本福岛核电站。
专家指出，大约两周前就已检测到这一放射性物质，但来源仍不详。放射源可能来自多处，包括医学实验室、医院及核潜艇等。
捷克核能安全机构称，这些外泄的放射性物质可能来自国外，但并非核电厂，有可能是生产放射性药物过程中的外泄，他们已将此事报告给IAEA。
德国环境部称，检测发现该国北部地区放射性碘含量稍微偏高，但表示放射性并非来自核电站。
匈牙利、斯洛伐克、奥地利和瑞典也表示，检测到非常少量的放射性碘，但都不会对人体健康造成危害。
IAEA发表简短声明称，“正在与相关机构合作，寻找放射性碘的来源，确定事件原因。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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