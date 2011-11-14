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气候环境 | 2011年 11月 14日 星期一 18:03 BJT

欧洲部分地区检测出放射性碘--IAEA

路透维也纳11月11日电（记者 Sylvia Westall/Fredrik Dahl）---国际原子能机构（IAEA）周五称，欧洲检测到非常微量的放射性碘-131，但不会对公众健康造成威胁，并指出正在寻找放射源。

IAEA称，他们认为，这些放射性物质并非来自在3月遭遇核危机的日本福岛核电站。

专家指出，大约两周前就已检测到这一放射性物质，但来源仍不详。放射源可能来自多处，包括医学实验室、医院及核潜艇等。

捷克核能安全机构称，这些外泄的放射性物质可能来自国外，但并非核电厂，有可能是生产放射性药物过程中的外泄，他们已将此事报告给IAEA。

德国环境部称，检测发现该国北部地区放射性碘含量稍微偏高，但表示放射性并非来自核电站。

匈牙利、斯洛伐克、奥地利和瑞典也表示，检测到非常少量的放射性碘，但都不会对人体健康造成危害。

IAEA发表简短声明称，“正在与相关机构合作，寻找放射性碘的来源，确定事件原因。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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