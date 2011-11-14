* 人民币兑美元扭转早盘涨幅,转而收跌

* 午後购汇盘增多,同期美元指数略反弹

* 中国经济政策确立微调基调,抑通胀转向保增长

* 人民币升值步伐或放缓

路透上海11月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周一收跌.尽管上周五美元指数大跌,但对人民币提振作用似乎有限.中国经济政策已确立微调基调,从抑通胀转向同时关注保增长,可能意味着近期人民币升值步伐将放缓.

交易员并表示,尽管近期有关人民币升值的国际压力升温,但中国再次强调汇率改革的渐进,表明中国不会屈从于国际压力,仍会根据自身需要来调整汇率政策.

上海一位银行交易员称,"(人民币兑美元)本来即期早上还稍稍涨了一点,午後购汇盘增多,被拖下来了,同期美元指数已出现了反弹,这可能有一定关联."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3538 6.3354 6.3607 6.3301 6.3317 6.3424

"进出口数据尤其是出口数据不怎麽样,另外CPI数据下来了,通货膨胀压力减小,同时贸易及外汇储备增长放缓,不排除人民币升值的动力也要减缓,"华南一银行交易员称.

外需疲弱导致中国10月出口增幅意外降至八个月最低,同时内需旺盛带动进口强劲增长,当月贸易顺差因此远低于预期.

该交易员并称,从中国国家主席胡锦涛最近的言论可以看出,对于人民币升值中国的自主性更强,希望国外不要干预,而且更强调渐进性.

他认为,今年人民币的升值幅度较预期可能有一定的缩窄,此前市场普遍预计今年人民币兑美元升值将达5%,目前的幅度在4%左右,但距离年底只有一个半月,要实现再升1%的目标有些困难,估计全年升幅在4.5%左右.

他并谈到,人民币兑美元6.3关口的压力也是不可忽视,市场仍在观望欧元区债务问题的解决情况,毕竟美元指数也和这个问题直接挂钩.

新华社援引中国国家主席胡锦涛日前称,美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的,即使人民币大幅升值,也无法解决美国面临的问题.他重申,中国将会继续稳步推进人民币汇率形成机制改革.

以下为北京时间17:08,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3370/00 6.3320

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3515/85 6.3525

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水170点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3368元.

香港离岸人民币即期汇率较内地即期在经历一个多月的折让後周一重现溢价,风险偏好回升引发离岸人民币需求增加,美元卖盘涌现.

东京汇市欧元和大宗商品货币周一保持坚挺,因欧洲解决债务危机的进展鼓舞投资者.不过在意大利公债标售测试市场胃纳之前,交易员态度仍审慎.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)