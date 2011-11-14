工信部称11日起就稀土开采、出口等开展专项整治联合检查

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京11月14日电---中国工业和信息化部周一称,将自本月11日到25日,由相关部门组成联合检查组,对重点稀土省(区)稀土专项整治工作情况进行联合检查,主要检查稀土矿山开采、生产、环保、出口秩序等.
刊登在工信部网站的新闻稿称,此次检查针对重点稀土省(区),包括内蒙古、江西、江苏、福建、山东、湖南、广东、广西、四川、云南等10个省(区).
检查主要针对稀土矿山、冶炼分离企业,主要内容是清理稀土探矿权、采矿权情况,是否存在违法勘查开采和超总量控制指标开采行为;无计划、超计划企业是否全部停产,是否存在买卖非法稀土矿产品等行为.
进入三季度後,由于价格上涨过快已经严重影响下游需求,稀土价格开始快速下跌.中国证券报引用的数据显示,与年中的价格高点相比,氧化镧价格下跌了15%左右,氧化铈、氧化钕、氧化镨的跌幅也均在20%以上.产能快速扩张、市场供需失衡的问题已经显现.
五矿有色金属股份有限公司此前在媒体上发布的倡议书称,严格执行工信部有关稀土生产指令性计划的要求,倡议按照指标开展生产,并在8月初立即主动停产.(完)
更多细节,请点选工信部网站(www.miit.gov.cn)
--发稿 李文科; 审校 丁淑琴
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路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)