叙利亚称利比亚一幕不会重演

路透贝鲁特11月14日电---叙利亚周一表示，尽管阿拉伯国家联盟已经中止了该国的会籍，但相信俄罗斯和中国会继续在联合国阻止西方国家谴责其镇压示威者。

尽管阿盟已经采取行动，但叙利亚外长穆阿利姆(Walid Al-Moualem)称，他认为北京和莫斯科的立场会继续保持不变，并淡化西方国家对叙利亚进行武装干涉的可能性。

他在大马士革召开的电视记者招待会上说：“利比亚的一幕将不会在叙利亚重演”。今年早些时候，安理会就是否对叙利亚采取武装行动进行投票表决，中国和俄罗斯当时选择弃权。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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