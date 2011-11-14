越南酝酿新改革 寻求摆脱经济困境

路透河内11月14日电（记者 Tran Le Thuy/John Ruwitch）---经历四年的经济动荡後，越南着手进行改革，有人认为这将是1986年开始改革以来最具意义的一次，当时的改革不仅废止了计划经济体制，最终还使将饱受战争之苦的越南带上复苏之路。

但决策者能否抵御来自国企、利益集团及影响力日渐增强的私企抵制变革的阻力，外界疑虑重重。

数月的激烈讨论形成了一种共识，即深陷亚洲最严重通胀和其他问题困扰的越南，需要像25年前启动革新政策那样，改变方针。

越南规划及投资部副部长Dang Huy Dong告诉路透：“这（改革）不再是说说而已，我们非常认真，对存在不足的地方和需要改善的领域，我们已经进行了仔细且痛苦的分析。”

但政府能否大刀阔斧地改革，改善债务缠身的国有银行状况，控制低效的越南造船工业集团（Vinashin）等国企，仍远无法定论。越南造船工业集团去年曾发生令人尴尬的违约事件。

越南几任政府的经济顾问、支持改革的经济学家Le Dang Doanh称：“越南经济再次走到十字路口”。

他认为，走在当前的改革之路“更加困难，因为要触及处于幕後的强大利益集团。”

改变增长模式

越南在1980年代中期走到十字路口，当时其经济垂死挣扎，而政府推行的自由主义不仅让普通民众也让其工业感到解放，使越南成为一颗冉冉升起的新星。但近几年，这颗新星光芒尽失，曾为亚洲最有前景的经济体之一，如今也沦入最为不稳的经济体。

政府希望转变依赖廉价劳动力和资本的经济模式，并确定了三个重点部门，即银行、公共支出和国企，但预计不会宣布任何“爆炸性”改革方案。

乐观派认为，越南会发生本质性的变化，从而降低世界银行所谓的“不断反复且日益严重的”经济不稳定性。

世行经济学家米什拉（Deepak Mishra）称越南处在“未知领域”，不过他也对官员大量谈论变革而感到乐观。

近几周受领导人邀请商讨越南困境的经济学家范芝兰（Pham Chi Lan）称，经济学家对越南应该做什麽表示认同。但跟随而至的是更大的问题，即领导层在执行重大结构性变革时愿意走多远？

她说：“如果领导人能接受，他们将带领国家走向第二次革新开放。”

对于越南面临的挑战，几乎没有意见分歧。

专家称，越南经济兴衰的根源在于对低效国企的无度投资，这些企业吸收大量资金，疯狂地在其核心业务之外搞多元化，比如投资于房地产市场和股市，而这两个领域均已岌岌可危。

越南国会经济委员会成员、前央行总裁Cao Si Kiem称：“我们必须改革。否则，形势将非常危险。经济会停滞不前，民众也将失去信心。”

越南社会科学院越南经济研究中心主任Tran Dinh Thien说：“困难是改革会直接影响一些政府机构依赖的团体的利益，但除了重组经济，没有别的选择。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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