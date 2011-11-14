渣打将聚焦富裕族群以扩张中国零售金融业务

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透上海11月14日电---渣打银行(2888.HK)(STAN.L)中国区总裁林清德周一表示,渣打希望扩张在中国的消费业务,焦点锁定富裕个体,并希望中国市场进一步向外资银行开放.
林清德表示,他希望渣打的零售业务扩张到大致与批发业务相当.目前消费金融业务约占渣打中国业务的30%.
"这样我就有能力撑过任何一个领域的剧烈波动,"林清德向路透中国投资峰会表示.
但他指出,这种均衡比重不会一夜达成."消费金融是相当资浅的事业....我们还在投资于建立网络,建立销售团队,因此目前仍然是投资阶段,"他称.
"如果看整个消费金融活动,中国从2001年加入世界贸易组织之後,已经开放很多,但仍有一些领域有待开放,"林清德表示.
他指出,像批发银行的一些领域,就是渣打希望中国政府继续进一步向外资开放的地方.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
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路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四表示，由于过去几个月主要大宗商品价格同样走高，因此很难说澳元“过高”；似乎暗示对澳元汇率态度相对放松。
路透柏林2月9日 - 德国自由民主党(FDP)党魁林德纳(Christian Lindner)周四向一德国电台表示，希腊应该退出欧元区，然后获得债务纾困。