渣打将聚焦富裕族群以扩张中国零售金融业务

路透上海11月14日电---渣打银行(2888.HK)(STAN.L)中国区总裁林清德周一表示,渣打希望扩张在中国的消费业务,焦点锁定富裕个体,并希望中国市场进一步向外资银行开放.

林清德表示,他希望渣打的零售业务扩张到大致与批发业务相当.目前消费金融业务约占渣打中国业务的30%.

"这样我就有能力撑过任何一个领域的剧烈波动,"林清德向路透中国投资峰会表示.

但他指出,这种均衡比重不会一夜达成."消费金融是相当资浅的事业....我们还在投资于建立网络,建立销售团队,因此目前仍然是投资阶段,"他称.

"如果看整个消费金融活动,中国从2001年加入世界贸易组织之後,已经开放很多,但仍有一些领域有待开放,"林清德表示.

他指出,像批发银行的一些领域,就是渣打希望中国政府继续进一步向外资开放的地方.(完)