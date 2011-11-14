明富环球解散经纪业务 裁员千余人

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透纽约/芝加哥11月11日电（记者 Clare Baldwin/Greg Roumeliotis/Sam Nelson）---明富环球（MF Global）MFGLQ.PK周五将旗下经纪业务1,066名员工全部解雇，在前执行长科尔津（Jon Corzine）不当投资欧债导致该公司破产後，此举再次引来愤怒和不满。
如此当头一棒让许多员工愤怒不堪，他们一些人是通过电邮得知被解雇，而有些则是看电视新闻才知道的。
“工作15年了，连遣散费都没有，”在该公司位于曼哈顿第五大道办公楼前，一名愤怒的员工在与前台接待和门卫拥抱道别後离开时大吼道。
负责清算该经纪业务的受托人James Giddens发表声明称，所有员工被要求当即离开，但他们的薪水会发到11月15日，还会有200人被重新聘用，协助处理相关事宜。
裁员时机对于这些员工来说，是大不幸。美国失业率当前高达9%，而因交易获利下降及监管收紧，其他华尔街公司近几个月也在纷纷裁员。
明富环球分析师Pierre-Yvan Desparois在位于曼哈顿的公司大楼外说：“许多人的生活都被打乱了，我们甚至都没有被逐一通知，只是收到了一封群发的电邮。”
受托人James Giddens负责确认该经纪业务的资产，当中包括失踪的6亿美元客户资金，商品市场交易员对这笔资金去向也是疑惑不解。
美国商品期货交易委员会（CFTC）、证券交易委员会（SEC）和司法部等联邦机构，也在调查这笔失踪的资金是否被不当地混入该公司的资金中。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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