北京1-10月商品房销售面积同比降幅再扩大至13.9%

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京11月14日电---北京市统计局及国家统计局北京调查总队周一联合发布数据显示,1-10月北京商品房销售面积达1,007.5万平方米,同比下降13.9%;降幅比1-9月的8.3%扩大了近6个百分点.
新华社报导援引数据称,同期政策性住房销售面积同比增长56.8%,达209.8万平方米.
数据并显示,前十个月北京住宅销售面积696.7万平方米,下降17.8%,降幅比1-9月扩大5.8个百分点.
同期,北京市商品房新开工面积3,467.6万平方米,同比增长69.2%,其中,住宅新开工面积2,198.1万平方米,增长52.9%.北京政策性住房新开工面积1,503.2万平方米,增长2.1倍.
中国住建部此前称,截至10月底,全国城镇保障性安居工程开工已超过1,000万套,实现了年初计划的目标任务. (完)
欲了解更多详情,请点选北京市统计局网站(www.bjstats.gov.cn)
--发稿 赵红梅; 审校 丁淑琴
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