温家宝：中国必须减少官僚作风 推进管理体制改革

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京11月14日电---中国国务院总理温家宝周一表示，中国必须清理减少地方政府的官僚习气，使行政管理体制跟上国家的经济社会发展速度。
温家宝在中央政府网站(www.gov.cn)公布的声明中称：“包括行政审批制度在内的行政管理体制改革还滞後于经济社会发展。”
温家宝表示，行政审批设定管理不严，监督机制还不健全。
他敦促地方政府取消不必要的手续，放宽限制，鼓励竞争。不过，他没有作具体说明。
中国国家主席胡锦涛周末在夏威夷表示，中国政府将减少对微观经济活动的干预。
国际研究显示，尽管中国的经济发展势头强劲且有巨大的市场潜力，但最近几年，中国对民间和外国投资者的友好度在下降。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
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