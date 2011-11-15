15日盘前分析：反弹行情值得期待

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受上周末欧美股市走强刺激，周一A股市场迎来“开门红”，沪综指收盘站上2500点，中小板综指与创业板指数率先创出本轮反弹新高。

从技术层面分析，昨日大盘大幅反弹，凸显了市场的短期强势。虽然2550点附近短期有一定的压力，震荡在所难免，但是反弹趋势并未改变。

对于A股是否迎来“二次反弹”的问题，分析人士认为，在政策微调迹象明显的背景下，市场有望保持强势格局。考虑到当前股价对政策利好预期已有所反应，市场未来上升空间还需视政策实际放松力度及经济下滑幅度而定。短期而言，成交量能否有效放大可能成为判断市场强弱重要观察点之一。

随着通胀的逐步回落，宏观经济政策也开始适度转向，为股市上涨提供较好的政策环境，未来一段时间投资者应该重点关注的是欧债危机解决进展、11月份经济数据和房地产回落程度以及相应的中央经济工作会议之前政策调控信号，以及11、12月信贷投放进度。

操作上，建议投资者积极参与反弹，受益政策利好、业绩显着改善、估值具备安全边际的板块值得投资者重点关注。

消息面，一些专家学者日前在接受记者采访时呼吁，上市公司要保持分红政策连续性和稳定性，增加股东回报，不当只融资不分红的“铁公鸡”。应采取多方面配套措施，降低或取消红利税，鼓励上市公司现金分红。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。