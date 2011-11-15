也门总统萨利赫再次发出辞职言论

巴基斯坦杜尔伯德以南近海发生6.3级地震--美国地质调查局
USGS称，震中位于巴基斯坦近海，杜尔伯德以南约90公里(55英里)，震源深度为海床以下10公里(6.2英里)，最初估计震级为6.6级。(完)
路透萨那11月14日电---也门总统萨利赫周一表示，他将在结束国内危机的海湾国家和平倡议的正式实施程序协议达成之後的90日内辞职。
萨利赫在接受法国Channel 24电视台采访时表示，已经授权副总统哈迪与反对派进行谈判，以达成协议。萨利赫迄今拒绝在海湾合作委员会今年4月提出的调解协议上签字。
当被问及何时准备辞职时，萨利赫称，“当双方就海湾国家倡议达成协议，在协议上签字，并就运行机制（达成共识），以及举行大选之时，总统将会离任。”
针对是否有离职时间表的问题，他表示，“已有设定，在（协议签订）之後的90日内。”
一名反对派官员周日表示，萨利赫坚持在举行大选之前保留总统权利，试图阻挠联合国特使班诺马尔(Jamal Benomar)实施海湾国家和平倡议的行动。
根据班诺马尔提议的“行动机制”，萨利赫应立即下台，以便在提前举行总统大选前，组建国家联合政府。还将建立一个机构重整军队。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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