示威者希望周四关闭华尔街

巴基斯坦杜尔伯德以南近海发生6.3级地震--美国地质调查局
USGS称，震中位于巴基斯坦近海，杜尔伯德以南约90公里(55英里)，震源深度为海床以下10公里(6.2英里)，最初估计震级为6.6级。(完)
路透纽约11月14日电(记者 Chris Francescani)---示威者周四将举行街头庆祝活动，纪念“占领华尔街”运动满两个月，希望当日能关闭华尔街。
示威组织者承认，“行动日”可能是抗议者迄今最具挑釁意义的活动，也可能导致发生大规模逮捕，并进一步加深与市政当局的紧张关系。
“占领华尔街”运动的发言人尼达姆(Ed Needham)表示：“我想，我们定会睁大眼睛引导游行，但游行只是要引发各种想法和讨论，不是挑动任何暴力反应。”
“我认为这一天的行动会很难，我们并不指望当局会有什麽反应。”
示威者计划从他们位于祖科蒂公园的宿营地游行至华尔街，随即遍布到纽约地铁系统。他们周四晚些时候将重新聚集，计划在布鲁克林大桥游行。
上月，约有逾700人在布鲁克林大桥游行期间被捕。当时一些示威者坐在人行道上，拒绝离开，其他人进入车行道。
“占领华尔街”运动的Facebook主页上写道：“我们将关闭华尔街。我们将为人民敲响警钟，发起街头庆祝活动，在在此期间将重建并庆祝被华尔街经济摧毁的邻近地区。”
纽约证券交易所的发言人拒绝就此置评。
当周一被记者问及示威计划时，纽约市长布隆伯格表示：“纽约证交所将按时开门，人们可以正常上班，你可以放心。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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