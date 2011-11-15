中国股市盘前看点--11月15日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区9月贸易收支和第三季GDP初值

--美国11月12日当周ICSC/高盛连锁店销售和Redbook连锁店销售

--美国10月生产者物价指数(PPI)、10月零售销售、9月企业库存和11月纽约联储制造业指数

**宏观经济和政策面**

--中国证监会有关负责人日前表示,证监会将要求所有上市公司完善分红政策及其决策机制,科学决定分红政策,增强红利分配透明度.

**重点行业和公司**

--商务部表示,到2015,国内原油和成品油销售量将分别达到5.3亿吨和2.9亿吨,基本满足国内生产与消费需求.成品油批发企业常备库存量不小于上年度平均15天销售量.

--广东今年外贸形势严峻,进出口总体呈下行趋势.特别是10月,出口总值同比仅仅增长了7.8%,环比更下降了8.7%,备受欧债困扰的欧盟经济低迷是影响外贸主要因素之一.

--美国银行(BAC.N)将再度减持建设银行(0939.HK)股权.建行称,美国银行由于自身原因减持股份,属于市场行为,对其经营发展没有影响.

--中国北车601299.SS召回动车组已经过整改,经第三方评估确认合格,将自11月16日(周三)起分批投入运营.

--广药集团人士透露,该集团拟通过广州药业(600332.SS)换股吸收合并白云山000522.SZ,同时出让白云山壳资源给国资委的方式,实现广药集团在香港和内地同时上市.

**海外动向**

---美国股市收跌,因意大利和其他欧元区国家的公债收益率上升,提醒了投资者即使一些欧元区国家替换政府,但欧债危机仍可能失控.道琼工业指数收跌74.70点,或0.61%,报12,078.98点.

**关键点位**

--沪综指短期可以看到2,600-2,650点左右.(完)

--整理 冉莹; 审校 黄凯

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