中国股市盘前看点--11月15日

百胜中国第四季获利超预期 同店营收持平
路透洛杉矶2月7日 - 百胜中国控股周二首次以独立公司身份公布业绩，其第四季获利超过预期，但营收略低于华尔街的预估。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧元区9月贸易收支和第三季GDP初值
--美国11月12日当周ICSC/高盛连锁店销售和Redbook连锁店销售
--美国10月生产者物价指数(PPI)、10月零售销售、9月企业库存和11月纽约联储制造业指数
**宏观经济和政策面**
--中国证监会有关负责人日前表示,证监会将要求所有上市公司完善分红政策及其决策机制,科学决定分红政策,增强红利分配透明度.
**重点行业和公司**
--商务部表示,到2015,国内原油和成品油销售量将分别达到5.3亿吨和2.9亿吨,基本满足国内生产与消费需求.成品油批发企业常备库存量不小于上年度平均15天销售量.
--广东今年外贸形势严峻,进出口总体呈下行趋势.特别是10月,出口总值同比仅仅增长了7.8%,环比更下降了8.7%,备受欧债困扰的欧盟经济低迷是影响外贸主要因素之一.
--美国银行(BAC.N)将再度减持建设银行(0939.HK)股权.建行称,美国银行由于自身原因减持股份,属于市场行为,对其经营发展没有影响.
--中国北车601299.SS召回动车组已经过整改,经第三方评估确认合格,将自11月16日(周三)起分批投入运营.
--广药集团人士透露,该集团拟通过广州药业(600332.SS)换股吸收合并白云山000522.SZ,同时出让白云山壳资源给国资委的方式,实现广药集团在香港和内地同时上市.
**海外动向**
---美国股市收跌,因意大利和其他欧元区国家的公债收益率上升,提醒了投资者即使一些欧元区国家替换政府,但欧债危机仍可能失控.道琼工业指数收跌74.70点,或0.61%,报12,078.98点.
**关键点位**
--沪综指短期可以看到2,600-2,650点左右.(完)
--整理 冉莹; 审校 黄凯
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路透上海2月8日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8928元附近，较上日贬值约324点。
路透北京2月7日 - 1月末中国外汇储备跌破了3万亿美元关口，为连七月下降且续创近六年新低。分析人士指出，央行向外汇市场投放美元是外储规模下降的主要原因。不过叠加美元指数下跌带来的正向估值效应，以及中国对资本流出控制的加强，外储规模降幅明显收窄。随着跨境资金流出的放缓，未来外储变动可能继续缩小。