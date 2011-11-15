中国成为全球第二大行业研发投入国--报告

百胜中国第四季获利超预期 同店营收持平
路透洛杉矶2月7日 - 百胜中国控股周二首次以独立公司身份公布业绩，其第四季获利超过预期，但营收略低于华尔街的预估。
路透日内瓦11月14日电(记者 Robert Evans)---联合国周一发布的报告称，中国在行业研发(R&D)投入方面，已经超过日本，全球排名仅次于美国。
联合国世界知识产权组织(WIPO)的报告称，2009年，中国研发投资占全球总额的比例从1993年的2.2%增加至12.8%。
在企业和公立大学的推动下，中国对研究和开发的投资轻而易举地超过了德国、法国和英国。20年前，上述三国也是研发投入大国。
WIPO的报告显示，上述三国研发投资全球占比水平均已下降。
研发是科技产业的主要推动力，同时也推动了所有产业的增长。
报告还显示，中国的专利和商标申请数量大幅增加。
美国在全球研发投入排名中继续稳居榜首，但其全球份额下降3.4个百分点，至33.4%，是中国的两倍半左右。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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