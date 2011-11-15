中国到2015年国内原油销量将达5.3亿吨--商务部

百胜中国第四季获利超预期 同店营收持平
路透洛杉矶2月7日 - 百胜中国控股周二首次以独立公司身份公布业绩，其第四季获利超过预期，但营收略低于华尔街的预估。
路透北京11月15日电---中国商务部周一表示,到2015,国内原油和成品油销售量将分别达到5.3亿吨和2.9亿吨,基本满足国内不断增长的生产与消费需求.成品油批发企业常备库存量不小于上年度平均15天销售量.
刊登在商务部网站的"十二五期间石油流通行业发展的指导意见"明确,"十二五"期间(2011-2015年),中国石油市场供应保障能力将进一步增强,石油分销体系进一步完善,布局更加合理.
意见还称,"十二五"期间中国石油流通行业发展目标还包括:零售终端服务功能更加完备,石油流通企业规模明显扩大,石油流通效率及现代化水平进一步提高,流通环节连锁率、配送率不断提升;电子商务与信息技术得到广泛应用;绿色节能发展取得重大突破;石油市场监管体系更趋完善等.
此外,意见明确,"十二五"期间中国将培育多元化的石油市场投资与经营主体,鼓励中小企业做大做强,吸引多种经济成分共同参与市场竞争.进一步完善原油和成品油经营资格审批制度,形成以大型国有石油企业为主体,多种所有制主体共同参与竞争的市场格局.(完)
参看细节,请点选中国商务部网站(here)
--发稿 赵红梅; 审校 林高丽
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