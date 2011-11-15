美国国会或延迟敲定税改 减赤协议最後期限临近

* "超级委员会"权衡2012年税收改革为解决办法

* 构想很多,但尚无进展

* 共和党敦促大幅修改医改方案

路透华盛顿11月14日电---多位美国国会助理周一表示,国会议员可能选择将棘手的税收决议延後至明年敲定,而他们要在未来一周竭力达成减赤协议.

助理称,由于时日无多,六名民主党人和六名共和党人组成的"超级委员会"或会同意削减部分开支,并示意其同僚在明年通过修改税法来获取更多税收.

这或将能让委员会在11月23日最後期限前达成协议,暂时平息华府今年大半年时间面临的预算纷争.但这麽做就会把税收问题延後至2012年大选期,到那个时候,党派的紧张局势将比往常更甚.

讨论此种构想作为一种可行方案已有数月时间,随着最後期限的临近,而尚未取得明显进展,该构想正在受到更为密切的关注.

共和党众议员Jeb Hensarling周日在一脱口秀节目中谈到,可能采取"两阶段的方式".

一位民主党高级助手周一表示,"这正在磋商中.显然如此."

该助手并称,正在商讨的另一个选择方案将使得税收马上增加.

该选项的具体内容不详,但民主党一直致力于终止一些特别的利息税减免,如对油气行业和企业用喷气式飞机的利息税优惠.

该超级委员会为美国国会两个税法起草委员会提供税法改革建议,以限制或终止某些项目的税收优惠,可让其免于陷入僵局,并在美国国会本已面临支持率创纪录新低之际,避免带来更多不满.

但该委员会可能仍得向众议院筹款委员会和参议院财务委员会汇报,在未来10年可新增的税收金额以及如何组织这些税收来源.

**诸多构想正在讨论中**

民主党也可能施压,在明年将健保计划Medicare及Medicaid缩减支出与成功的税改成果挂勾.

共和党上周已经拒绝一项此类提案.

"这个委员会需遵守哪些准则?"这位高级民主党幕僚问道.

根据国会助理表示,还有其他想法围绕着这个超级委员会,但并没有任何一个想法获得更多支持的明确迹象,其中包括一些"小型协议".

共和党人考虑对Medicare健保计划进行结构性改革,可能会限制该计划的增长,并允许受领健保者可依其意愿改选民间的健保计划,这较共和党年初所提出的一项诉求更为温和.

不论是透过缩减支出或增税,如果超级委员会无法锁定在未来10年内至少减赤1.2万亿美元,则2013年起将会展开全面缩减,由国内及军事计划平均分摊.

众议院共和党领袖康托尔称,他认为这种情况不会发生.

康托尔对记者表示,"我相信,他们将在最後期限前达成协议."

相对于超级委员会制定的更具针对性的措施而言,生硬的全面削减开支机制则被视为是更加严苛的结果.全面削减方案亦会凸显出国会的政治僵局,而此刻正值金融市场渴望看到华府同心协力应对财政问题的时候.

随着众议院结束一周休会後开议,康托尔和其他政党领导人将开始探究,何种方案在共和党主导的众议院通过的机率最高.众议院保守派一年来都在为削减政府规模作努力.

为试图鼓励超级委员会在所剩不多日子里达成协议,约150位来自众议院和参议院的议员们计划于周二聚首,按一位助理的话说就是要"鼓励、推动、说服"委员会找出更多可以节约的项目,使之远超越该委员会被委任至少减赤1.2万亿美元的目标.(完)

--编译 王翔琼/肖群英/李婷仪;审校 张明钧

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