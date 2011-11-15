香港《文汇报》：人币升值争议 中美斗而不破

（11月15日社评）

美国总统奥巴马在亚太经合组织领导人非正式会议结束後的记者会上,再次就人民币升值问题向中国施压.他说,人民币需要进一步升值,且速度要快.事实上,对奥巴马而言,人民币不单是汇率问题,而且更是"政治操弄"的武器,特别是美大选将至,美国国内政绩乏善可陈,炒作人民币汇率可成为其"选举策略"之一.不过,尽管中美在人民币升值问题上针锋相对,但关键是要做到"斗而不破",不应损害两国长远的经贸关系,甚或演变成大规模的贸易战,否则,将是两国特别是美国不能承受之重.

奥巴马在昨日发言中,一方面指中国的发展符合美国利益,但另一方面又在人民币汇率上挑起争议,要求中国加快人民币升值速度,藉此解决美国贸易逆差和失业等结构性问题.在美国政界,人民币从来都不单纯是经济或汇率问题,而是政治问题,奥巴马不断催逼人民币升值,不过是为其内政乏善足陈寻找"代罪羔羊",以图在大选前粉饰经济橱窗,增加胜选本钱.一个国家的货币汇率升跌,必须根据实际的经济状况作出调整.美国为刺激经济,推出两轮量化宽松措施导致美汇持续急跌,引致债权国损失惨重.倘若人民币升值幅度过快,中国制造业就业人数将下滑,美国民众也因"中国制造"商品的涨价而增加生活成本.这说明人民币的问题不在于升不升值,而在于是否符合中国与美国乃至世界的共同利益.

中美在人民币升值问题上各不相让,短期而言难免令两国关系变得紧张.然而,中美过去在人民币问题上交手经验丰富,至今都能做到争而不僵,斗而不破.特别是当下全球经济正面临新一轮的衰退威胁,欧债危机尚在不断恶化,中美两大经济体如果因为人民币汇率问题而出现激烈对抗,甚至爆发大规模的贸易战,不但对两国经济造成极大冲击,而且全球经济都会蒙上阴影.奥巴马政府应该从更宏观的角度去看待中美经贸合作的大局,如果因为一时的政治谋算而损害两国的经贸关系,最终只会得不偿失,害人害己.(A05)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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